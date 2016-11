Florian Danner: Ein Biss am Wahltag & seine Folgen

Dabei, zurück von der Berichterstattung über die US- Wahl ist er bereits. Nur unter sehr unangenehmen Bedingungen. Der Journalist wurde von einem Insekt gebissen. "Ich bin am Wahltag aufgewacht und hatte plötzlich überall Einstiche", so Danner im "Krone"- Interview. "Anfangs dachte ich noch, es waren Moskitos."

Am Montag will Florian Danner mit Bianca Schwarzjirg wieder moderieren. Foto: Gerry Frank Photography 2016

Doch die Rötungen und ein damit einhergehender Juckreiz breiteten sich rasch auf seinem Körper aus. Noch am selben Tag wurde ihm Kortison verschrieben - der Flug zurück nach Wien machte es aber nicht besser, weshalb er hier sofort ins Spital geschickt wurde, wo man eine allergische Reaktion auf einen giftigen Spinnenbiss vermutete.

"Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Aber ein geschwollenes Gesicht mit Ausschlag, kein schöner Anblick", gibt sich der Wiener tapfer und will am Montag wieder auf dem Damm sein. Seinen Humor hat er jedenfalls wieder: "Ich glaube ja, es ist eine Trump- Allergie."