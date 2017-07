Fiona Erdmann: Noch- Ehemann stirbt in Wien

Nun hätte es tragischer nicht kommen können: Mohammed fuhr in Wien mit seinem Motorrad in einen parkenden LKW, den er übersehen hatte, als er einen Bekannten vom Bike aus grüßte. Ein Polizeisprecher sagte der "Bild" über den Vorfall: "Der Hamburger kam nach dem Unfall in ein Spital, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen."

Bereits bei der Trennung vor zwei Jahren machte Fiona im Interview mit "OK!" klar, wie wichtig Mohammed ihr sei. Sie sagte damals: "Ohne ihn fühle ich mich gerade entwurzelt, als hätte man mich ins Universum geschmissen und ich tingel da so alleine rum."

Die Schicksalsschläge scheinen nicht aufzuhören, denn das Model verlor erst im Jahr 2016 die geliebte Mutter.