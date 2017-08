Festspielstars: "Jo, sie san mit'm Radl do!"

W underschöne Stadt mit offenen Augen sehen

Unsere Stars der Festspiele haben da freilich schon längst den richtigen Riecher gehabt und sind mit ihren Drahteseln an die Salzach gereist. Das hält fit, macht somit (im wahrsten Sinne des Wortes) einen beziehungsweise gleich zwei schlanke Füße und spart Zeit.

Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Matthias Goerne Foto: Starpix / A. Tuma / SPY

Max Simonischek mit Fahrrad in der City Foto: TOPPRESS Austria

Marianne Crebassa Foto: Starpix / A. Tuma / SPY

"Fahrradfreundlichste Persönlichkeit"

"Und man sieht diese wunderschöne Stadt einfach mehr mit offenen Augen", sind sich viele bekannteRitter sicher. Zu denen auch Rolando Villazón, Matthias Goerne, Marianne Crébassa und Max Simonischek zählen.

Man kann es damit auch übertreiben. "Tod" Peter Lohmeyer ist so einer, der gerne tüftelt. "Ich kann einfach nicht verstehen, dass jemand sein Fahrrad vergisst und es verrotten lässt", sagte er in einem Interview. Er nimmt manche Räder sogar mit, haucht ihnen neues Leben ein. So habe er zum Beispiel ein fremdes Fahrrad mit zwei Patschen ins Hotel mitgenommen, repariert und dann wieder zurückgestellt.

"Tod" Peter Lohmeyer kam mit dem Radl Foto: MARKUS TSCHEPP

Zum Ex- Mann von Herdkünstlerin Sarah Wiener sei aber auch eine Sache gesagt: der darf das. Lohmeyer wurde dafür sogar als "fahrradfreundlichste Persönlichkeit" ausgezeichnet.

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung