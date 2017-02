Festhalten! Model riskiert Leben für Fotoshooting

"Völlig bescheuert!" "Wie kannst du für so was dein Leben riskieren?" Viele Follower von Viki Odintkova sind empört über das Video, das die vollbusige Russin auf ihrem Instagram- Account geteilt hat. In dem Video ist zu sehen, wie sie für Fotos in 300 Metern Höhe an einem 73 Stockwerke hohen Wolkenkratzer in Dubai hängt, nur gehalten von einem Freund.

"Kann nicht glauben, dass ich das getan habe"

Dazu hatte die 23- Jährige geschrieben: "Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich das getan habe. Wenn ich das Video ansehe, beginnen meine Hände zu schwitzen." Ihre Fans jedenfalls hat sie damit nicht beeindruckt. Viele schimpfen die Aktion als "verantwortungslos" und als "schlechtes Beispiel für die Jugend." Solche halsbrecherischen Aktionen hat die kurvige Schönheit auch eigentlich nicht nötig.

Ihre Follower folgen ihr sowieso aus anderen Gründen. Denn die Fotos auf ihrer Seite können sich mehr als sehen lassen. Hier noch eine kleine Auswahl: