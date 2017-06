Ferdiny: "Fernsehpräsenz ist natürlich Vorteil"

"heute österreich"- Moderator Martin Ferdiny holte den Sieg in der 11. Staffel von "Dancing Stars" und verwies Ana Milva Gomes und Riem Higazi auf die Plätze. Nach Verena Scheitz ("heute leben") steht also wieder ein ORF- Promi auf dem Siegertreppchen ganz oben. In sozialen Netzwerken sorgte das durchaus für Irritationen. Denn in elf Staffeln "Dancing Stars" ging der Sieg vier Mal an (ehemalige) ORF- Moderatoren und -Moderatorinnen … Im "Krone"- Interview gibt Ferdiny zu: "Die Fernsehpräsenz ist ein Vorteil."