FBI stellte Ermittlungen gegen Brad Pitt ein

Im letzten Monat eskalierte ein Streit zwischen Maddox und Pitt in einem Privatflugzeug, bei dem Pitt dem 15- Jährigen angeblich in alkoholisiertem Zustand eine Ohrfeige verpasst haben soll. Daraufhin hatte sich sogar das FBI eingeschaltet, nachdem die Polizei vor Ort den Fall weitergereicht hatte.

Brad Pitt und Angelina Jolie Foto: MARK RALSTON/AFP/picturedesk.com

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Jetzt die Erleichterung für Brad Pitt: Das FBI hat sich dazu entschlossen, der Geschichte nicht weiter nachzugehen, wie "TMZ" jetzt berichtet. Ohnehin sei Pitt derjenige, der eine friedliche Einigung und das geteilte Sorgerecht anstrebt. Während die Hollywood- Schauspielerin selbst "äußerst aggressiv" im Kampf um ihre Kinder vorgehen wolle, plant ihr Ex- Mann, die Trennung friedlich über die Bühne zu bringen. So wolle er einfach nur das beste für die gemeinsamen Kinder statt schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Tochter Zahara Foto: Viennareport

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Laut einem Insider ist Schauspieler seit dem Ehe- Aus völlig außer sich und könne nicht mehr aufhören, zu weinen. Mittlerweile durfte er seine Kinder zumindest sehen. Gerade konnten sich Pitt und Jolie auf einen Deal einigen, dies gilt vorerst bis zum 20. Oktober. So sollen die sechs Kinder vorerst bei Angelina Jolie bleiben, Pitt bekäme ein Besuchsrecht unter Auflagen.