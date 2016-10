Fan begrapschte Miley Cyrus im Intimbereich

Seit Anfang des Jahres ist Miley Cyrus wieder mit ihrem Ex- Freund Liam Hemsworth glücklich. Und seitdem müssen die Fans auch auf die wilde, exzessive und sehr freizügige Seite der Sängerin verzichten. Vor dem Liebes- Comeback mit dem Schauspieler war die 23- Jährige nämlich alles andere als g'schamig, sorgte für einen Skandal nach dem nächsten - und ihre Anhänger liebten sie dafür.

Miley Cyrus Foto: Viennareport

Miley Cyrus bei einem Auftritt in der Bridgstone Arena in Nashville Foto: AP/Donn Jones

Kein Wunder, dass die Sängerin diese Eskapaden auch heute noch, da sie mit ihrem Verlobten glücklich ist, einholen. So veröffentlichte die "Daily Mail" jetzt ein Fan- Video, das bei einem Konzert im Zuge von Mileys "Bangerz"- Tour vor zwei Jahren aufgenommen wurde. Während ihres Auftritts im Londoner G.A.Y.- Club sprang die Chartsstürmerin ins Publikum, um sich von ihren Fans feiern zu lassen.

Und dann passierte es: Während Miley in ihrem sehr hoch geschnittenen Body in der Menge performte, grapschte ein Fan ihr Frech in den Intimbereich - und die 23- Jährige ließ es nicht nur zu, sondern schien den Griff in den Schritt auch noch zu genießen.

Ein Fan ging mit Miley Cyrus auf Tuchfühlung. Foto: YouTube.com

Der frisch aufgeblühten Liebe von Miley und Liam wird dieser Clip aber wohl wenig anhaben können. Erst am Wochenende absolvierten die beiden nämlich den ersten gemeinsamen Auftritt nach dem Liebes- Comeback. Beim "Variety's 2016 Power Women Luncheon" in Beverly Hills wurde die Sängerin für die Gründung ihrer Non- Profit- Organisation "Happy Hippie Foundation" geehrt. Stolz an ihrer Seite: Liam Hemsworth.