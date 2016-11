Familie Schelling machte Alfons Haider zum Novizen

Dass sich die Familie Schelling so engagiert um das Stiftsweingut Herzogenburg kümmert, findet der Taufpate bemerkenswert. "Es ist vor allem sensationell, dass jemand wie der Herr Minister, der beruflich mit so vielen Flaschen zu tun hat, sich am Sonntag auch noch mit Flaschen umgibt", witzelte der Haider bei der Weintaufe.

Hans Jörg und Tochter Julia Schelling tauften ihren Wein. Foto: Starpix/Alexander TUMA