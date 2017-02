Falcos Tod: Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht?

Kostete eine Romeo- und- Julia- Romanze Österreichs legendärem Popstar Falco das Leben? Am 19. Februar wäre der Superstar 60 Jahre alt geworden. Eine TV- Dokumentation will jetzt zum Todestag herausgefunden haben, dass der tödliche Autounfall am 6. Februar 1998 in der Dominikanischen Republik möglicherweise kein Unfall war.