Facebook löscht Video von sexy Helene Fischer

Am Dienstag teilte Florian David Fitz zwei kurze Videos auf seiner Facebook- Seite. Zu sehen ist darin, wie er gemeinsam mit Schlager- Beauty Helene Fischer im Privatjet zur Verleihung des Medienpreises "Goldene Henne" reist. Frech zieht der Schauspieler die 32- Jährige auf.

"Sie hat sich einen Tee gemacht. Bisschen zu groß", meint er - und schwenkt mit seiner Handykamera auf einen XXL- Thermoskanne, die Fischer in den Händen hält. Die kontert: "Nein, der ist doch klein", woraufhin Fitz witzelt: "Ich habe ihr gesagt, dass wir keine Bordtoilette haben ..." Helene lacht und feixt frech zurück: "Arsch!"

Ein frecher Konter, der eindeutig nicht ernst gemeint war. Dennoch: Facebook fand das wohl viel zu anzüglich, löschte kurzerhand den Clip von Fitz' Facebook- Profil. Nur das zweite Video war weiterhin online. Eine Maßnahme, die der 41- Jährige nicht einfach so auf sich sitzen lassen wollte. Auf Facebook schrieb er kurzerhand: "Ok, wow! Das klappt gut mit mir und Facebook. Die haben den zweiten Teil von meinem Flugvideo gelöscht, weil es gegen die Richtlinien verstößt. Häh!? Was denn bitte genau daran? Helenes Thermoskanne?"

Doch war die Aufregung um Helenes "Arsch"- Sager wirklich nötig. Die "Bild"- Zeitung fragte nach und erfuhr, dass einige Facebook- Nutzer sich beschwerten und das Video als anstößig meldeten. Daraufhin löschte Facebook den Clip. "Ein Mitarbeiter hat versehentlich den Beitrag entfernt. Es handelte sich dabei um einen Irrtum und wir möchten uns für diesen Fehler entschuldigen", heißt es von einem Sprecher. Seit Mittwoch ist das lustige Video daher auch wieder zu sehen.

