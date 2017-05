Experten warnen vor Pippas Hochzeits- Diät

Wie britische Medien berichten, bringe sich Kates kleine Schwester seit einiger Zeit für ihre bevorstehende Hochzeit in Form.

Pippa Middleton bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate Foto: Covacs/face to face



Neben ihrem üblichen, sehr atheltischen Sportpensum hat sich die angehende Ehefrau angeblich auch noch 75- minütige Pilates- Work- outs sowie die sogenannte Sirtfood- Diät auferlegt. Experten haben wenig Freude an der kalorienreduzierten Ernährung, bei der nur bestimmte Lebensmittel wie Kohl, Erdbeeren oder Walnüsse gegessen werden dürfen. In der ersten Phase muss man mit nur 1000 Kalorien auskommen, später dürfen es inklusive grüner Smoothies 1500 sein.

Der mit Diamant-Trapezen besetzte Verlobungsring von Pippa kostete rund 250.000 Euro. Foto: AP

Fitnesscenter findet Pippa zu langweilig, sie liebt die Herausforderung beim Leistungssport. Foto: www.viennareport.at

Sportmediziner schütteln darüber den Kopf. Wer abnehmen will, müsse genügend Proteine zu sich nehmen, das ginge sich bei dieser Kalorienmenge nicht aus. Wer zu wenig esse, baue lediglich Muskelmasse ab und riskiere, das Gewicht wieder zuzulegen. Wobei Pippa eigentlich nichts am Körper hat, was sie abnehmen müsste.

Der Countdown läuft

Lange Zeit hat Pippa aber sowieso nicht mehr. Am 20. Mai findet die Trauung mit dem um acht Jahre älteren Hedgefonds- Manager James Matthew in der "St. Mark's Church" im dem 300- Seelen- Dorf Englefield in der Grafschaft Berkshire statt.

Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews Foto: AFP

Um das Hochzeitskleid, das sie ausgesucht hat, ranken sich Gerüchte. Angeblich hat Victoria Beckham ihr einen Entwurf angeboten. Den Zuschlag soll aber Modedesigner Giles Deacon, der Stars wie Kerry Washington zu seinen Fans zählt, bekommen haben. Er wurde bereits gesehen, wie er mit Kleidersäcken ins Haus der Middletons schlich.

400 Gäste und prominente Blumenkinder

Pippa Middleton wird bei ihrer Hochzeit eine ganz besondere Ehre zuteil: Ihre Nichte, Prinzessin Charlotte, sowie ihr Neffe, die Nummer Drei in der britischen Thronfolge, Prinz George werden bei der Hochzeit dabei sein, und als Blumenmädchen beziehungsweise Ringträger sogar aktiv mitmachen.

Die Mini-Royals hatten bei der Kinderparty sehr viel Spaß. Foto: AP

Auf der Gästeliste stehen natürlich auch deren Eltern Prinz William und Herzogin Kate. Prinz Harry ist ebenfalls unter den insgesamt 400 Gästen. Ob er seine Freundin Meghan Markle mitbringen wird, ist unklar. Denn eigentlich soll Pippa das Motto "No Ring, No Bring" ausgegeben haben. Das heißt, dass nur Verlobte, nicht aber Freundinnen als Begleitung mitgenommen werden dürfen.

Pippa Middleton Foto: i-Images/face to face

