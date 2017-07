Ex- Spice- Girl Mel B verprasste 44 Millionen Euro!

Die Spice Girls Foto: Fiona Hanson

Auf ihrem Firmenkonto habe die Sängerin nur noch knapp 1000 Euro, kamen die Details zur finanziellen Misere von Mel B vor Gericht ans Tageslicht. Dabei soll das Ex- Spice- Girl vor allem durch ihren Juroren- Job bei "America's Got Talent" bis zu 200.000 Euro im Monat verdienen, wie es in Medienberichten hieß.

Mel B. mit Stephen Belafonte Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Doch aufgrund ihres abgehobenen Lebensstils habe es die Sängerin geschafft, ihr ganzes Geld zu verprassen. "Am Jahresende hatten beide kein Geld mehr übrig, um überhaupt die Steuern zu bezahlen", so die Anwältin der dreifachen Mutter vor Gericht.

Familienfoto mit Mel B, Gatten Stephen Belafonte und den Kids Foto: instagram.com/officialmelb

Ihr Mann Stephen Belafonte, von dem sie sich scheiden lässt, hatte in den gemeinsamen zehn Jahren angeblich gar kein Geld verdient, er ließ sich von seiner Gattin aushalten. Jetzt fordert er von Mel B Unterhaltszahlungen in der Höhe von mehreren Tausend Dollar im Monat und weitere Einmalzahlungen in der Höhe von rund 300.000 Euro.

Mel B Foto: MediaPunch/face to face

Das ist wohl mit ein Grund, warum die Musikerin vor Gericht erklärte, pleite zu sein. Wie es tatsächlich um die Finanzen des Stars steht, ist schwer zu sagen. So handelt es sich bei dem Konto, auf dem Mel B nur noch etwas mehr als 1000 Dollar zur Verfügung hat, um das Konto ihrer britischen Produktionsfirma Moneyspider Productions. Die britische "Daily Mail" listete in diesem Zusammenhang mehrere Firmenbeteiligungen der 42- Jährigen in Verbindung mit den Spice Girls auf.

Mel B und Stephen Belafonte Anfang Dezember 2014 Foto: Viennareport

Allerdings dürften diese Gelder nicht so leicht flüssigzumachen sein. Um ein wenig Geld lockerzumachen, soll Mel B nun die gemeinsame Villa in Los Angeles verkaufen. Diese bringe rund acht Millionen Dollar (rund sieben Millionen Euro) ein, wie Belafontes Anwältin vor Gericht sagte.

Spice Girls Foto: LEON NEAL/AFP/picturedesk.com