Ex- "Spice Girl" Mel B.: Ehe- Aus nach zehn Jahren

Melanie Brown muss nach dem Tod ihres Vaters vor Kurzem nun eine weitere schwierige private Situation meistern. Laut "People"- Magazin hat die 41- Jährige jetzt nämlich die Scheidung von ihrem Ehemann Stephen Belafonte, mit dem sie zehn Jahre verheiratet war, eingereicht.

Mel B. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Alberto E. Rodriguez

In den Scheidungspapieren wird als Termin der Trennung der 28. Dezember angegeben, berichtet das Promi- Magazin weiter. Unterhaltszahlungen für den Ex soll es nicht geben, fordert Mel B. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Madison will sich das Paar aber teilen.

Die Trennung kommt überraschend, auch wenn es immer wieder Krisengerüchte gab. Aber immerhin hat Mel B. ihrem Ehemann erst vor wenigen Wochen via Instagram eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "Wir haben alles durchgestanden, was andere Paare zerreißt, und es hat uns nur stärker gemacht", schrieb das Ex- "Spice Girl" dort. "Du hast mich geliebt, bevor ich gelernt habe, mich selbst zu lieben. Du bist meine Welt, Schatz. Lass uns nicht vergessen, dass du manchmal auch ein Idiot bist."