Ex- Security: "Angelina hätte Brad totgeprügelt"

Ein Vorfall im Privatjet der Hollywood- Familie soll den Ausschlag für Jolies Entscheidung gegeben haben, die Scheidung von Pitt einzureichen. Angeblich habe sich der Schauspieler betrunken und bekifft im Streit auf seinen ältesten Sohn Maddox gestürzt. Doch was ist tatsächlich dran an den Gerüchten, deren Wahrheitsgehalt auch das FBI prüft?

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Immerhin steht mittlerweile auch die Hollywood- Beauty im Verdacht, nicht immer zimperlich gewesen zu sein. Zwar sei sie nie gegenüber ihrer Kinder handgreiflich geworden, aber bei ihrem Ehemann sei ihr schon mal die Hand ausgerutscht, so US- Medien. Doch kann das wirklich stimmen? Ja, meint Brangelinas Ex- Security- Chef Kris Herzog jetzt im Gespräch mit der britischen "Sun".

Angelina Jolie Foto: Viennareport

"Mit ihr ist nicht zu spaßen"

"Brad hätte niemals seine Hand gegen diese Kinder erhoben", nimmt Herzog seinen ehemaligen Chef in Schutz. "Er ist erstens nicht diese Art von Mensch und zweitens hätte Angelina ihn totgeprügelt. Mit ihr ist nicht zu spaßen." Die Schauspielerin könne sich nämlich durchsetzen, wenn es sein muss, auch mit Gewalt, so der Security- Mann: "Angelina kann Brads Hintern sieben Tage in der Woche versohlen. Sie kann ihre Fäuste ballen und schneller und härter zuschlagen als Brad und sein Kumpel George Clooney zusammen. Sie kann es locker mit beiden auf einmal aufnehmen."

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: EPA

Doch nicht nur der Ex- Security- Chef von Brangelina geht mit Jolie hart ins Gericht. Auch Pitts Cousin Roger Hal Hillhouse hat eine klare Meinung im Scheidungskrieg des ehemaligen Hollywood- Traumpaares. "Ich würde ihn verteidigen. Brad ist ein guter Vater. Er würde seinen Kindern niemals wehtun", erklärt dieser auf Nachfrage von "RadarOnline".

Angelina Jolie in einer Szene von "Mr. and Mrs. Smith" Foto: CapFSD/face to face

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport