Ex- Nixe Pamela Anderson völlig verbotoxt in Cannes

Huch, was ist denn da passiert? So mancher musste wohl zweimal hinsehen, um Ex- "Baywatch"- Nixe Pamela Anderson auf dem roten Teppich in Cannes wiederzuerkennen. Denn die Blondine überraschte dort mit einem "neuen" Look, trug die blonde Wallemähne streng zurückgegelt und legte den Fokus so auf ihr Gesicht, das sie nahezu faltenfrei den Kameralinsen der Fotografen präsentierte. Hat sich da etwa jemand vor dem großen Auftritt einer kleinen "Verjüngungskur" unterzogen?