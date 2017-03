Ex- "Beverly Hills"- Star Luke Perry: Darmkrebs!

Eine Routineuntersuchung hat Luke Perry wohl das Leben gerettet. Wie der Ex- "Beverly Hills"- Star jetzt in einem Interview mit dem US- Sender Fox verrät, habe er sich 2015 für eine Darmspiegelung entschieden. Die Untersuchung wird normalerweise erst für Menschen ab 55 Jahren angeboten, Perry war damals aber erst 49.

Wie sich später herausstellte, war es eine gute Entscheidung, sich vorzeitig durchchecken zu lassen. Denn die Untersuchung endete mit einer Schockdiagnose. Die Ärzte fanden krebsartige Wucherungen, beraumten sofort eine OP an.

Luke Perry Foto: MediaPunch/face to face

"Wenn ich gewartet hätte, hätte es ein ganz anderes Szenario sein können", so Perry im Interview. Dass er mit dieser Erfahrung an die Öffentlichkeit gehe, habe einen ganz bestimmten Grund, so der 90er- Jahre- Serien- Hottie: Er wolle andere Menschen motivieren, sich ebenfalls frühzeitig untersuchen zu lassen.

Shannen Doherty kämpft gegen Brustkrebs

Doch nicht nur Perry musste mit einer Krebsdiagnose leben. Seine "Beverly Hills"- Kollegin Shannen Doherty kämpft seit einiger Zeit gegen Brustkrebs. Eben erst hat die 45- Jährige ihre Chemotherapie abgeschlossen.

Shannen Doherty Foto: Visual Press Agency/face to face