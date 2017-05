Europas bunter Mix im 1. Halbfinale

Durchgestylter Schwedenpop, balkanische Bond- Hymnen und portugiesischer Fado: Das 1. Halbfinale des Eurovision Song Contest 2017, das am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew über die Bühne geht, bietet einen bunten Mix. Und den kann sich ESC- Österreich noch relativ entspannt ansehen, ist der heimische Kandidat Nathan Trent doch erst im 2. Semifinale am Donnerstag an der Reihe.