"Er hat mich abgelegt wie schmutzige Unterhose"

Er wolle keinen Rosenkrieg heraufbeschwören, hat Richard Lugner in den letzten Wochen fast mantramäßig wiederholt. Seiner frisch geschiedenen Ex- Gattin steht aber offenbar nicht der Sinn nach Friede, Freude, Eierkuchen. Im Interview mit der "Bunte" teilt Cathy nämlich gerade ordentlich gegen "Mörtel" aus.

"Sehr verletzt" sei sie jetzt unmittelbar nach der Scheidung, erklärt die 27- Jährige. "Der Richard flirtete und telefonierte ständig mit anderen Frauen, anstatt um unsere Ehe zu kämpfen. Jetzt hat er mich abgelegt wie eine schmutzige Unterhose. Eiskalt, ohne Gefühle", so ihr Vorwurf. Auch habe ihr Ex- Ehemann bereits seit einiger Zeit schon eine Neue, die ähnlich alt wie sie sei, verrät Cathy weiter.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

"Er verlangt von seiner Frau absolute Anpassung"

Wegen dieser Frau sei es im Oktober zum Streit gekommen, weiß das Ex- Playmate zu berichten. Aber nicht nur deswegen. Auch ihre Teilnahme an "Promi Big Brother" habe dem 84- Jährigen nicht behagt. "Richard duldet nicht, dass seine Frau eine eigene Meinung hat", plaudert Cathy über die Ehe mit "Mörtel" aus - und weiter: "Eine Beziehung auf Augenhöhe kann man mit ihm nicht führen. Er verlangt von seiner Frau absolute Anpassung ..."

Richard und Cathy Lugner bei den Schloss-Spielen Kobersdorf 2016 Foto: Viennareport

Das böse Erwachen sei spätestens nach ihrer Rückkehr aus Köln gekommen, so die Blondine weiter. Denn da sei die Kündigung aus der Lugner City hereingeflattert: "Als ich aus dem Promi- Container nach Hause kam, bekam ich einen Brief, 'Sehr geehrte Frau Lugner, liebe Cathy', von meinem Mann. Angeblich hätte ich zu viel unerlaubten Urlaub genommen, deshalb müsste er mir kündigen." Noch heute sei sie fassungslos beim Gedanken an dieses Schreiben: "Ich dachte, ich lese nicht richtig", so Cathy weiter. Sie habe den Baulöwen daraufhin gebeten, die Kündigung zurückzunehmen, da sie eine Tochter habe und krankenversichert sein müsse. "Das tat er auch - bis zum Jänner 2017."

Cathy Lugner Foto: Viennareport

"Er ist nicht in der Lage, sich selbst Kaffee zu kochen"

Bis dahin habe sie von der Lugner City und somit von Lugner selbst ein monatliches Einkommen bezogen. "Angefangen habe ich mit einem Nettogehalt von 1600 Euro. Später, als Geschäftsführerin, war es dann mehr. Das ist ja kein schlechtes Gehalt ... Aber davon musste ich sämtliche Kosten bestreiten, Schulbücher, Kosmetik, Kleidung für meine Tochter und mich, Benzin, etc."

Cathy Lugner Foto: Viennareport

Dass "Mörtel" sie bereits gegen eine andere Frau ausgetauscht habe, sei logisch, so Cathy weiter: "Der Richard kann nicht allein leben. Er ist ja nicht mal in der Lage, sich einen Kaffee zu kochen." Dabei sei er es gewesen, der rasend eifersüchtig war, so Cathy: "Das ist aber typisch für Männer, die selbst nicht treu sein können", ist sich das Ex- "Playboy"- Bunny sicher.

Cathy Lugner Foto: Viennareport

So war der Sex mit Richard!

In sexueller Hinsicht bleibt die 27- Jährige allerdings diskret. "Darüber möchte ich mich nicht äußern. Wir haben Tisch und Bett geteilt, das ist richtig. Wir hatten eine ganz normale Partnerschaft und natürlich auch schöne intime Stunden." Ob "Mörtel" dafür auch Viagra genommen habe, will die "Bunte" wissen. "Ja. Hier und da", bestätigt Cathy. "Daraus macht er keinen Hehl ..." Von ihrem Spitznamen "Spatzi" sei sie aber "nicht begeistert" gewesen, so Cathy abschließend. "Aber er meinte, solche Spitznamen seien wichtig für die Medien. Richard braucht diese Show. Er lebt dafür."

Cathy und Richard Lugner bei der Hochzeit im September 2012 Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Und was sagt Richard Lugner darüber, dass seine Ex- Gattin über die 809 gemeinsamen Tage mit ihm auspackt? Ihren Vorwurf, er habe bereits ein neues "Tierchen", weist er von sich. "Meine Frau streut Gerüchte", so "Mörtel" zur "Bunte". "Ich habe keine neue Freundin. Ich bin erst seit einer Woche geschieden."

