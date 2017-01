Empörung über Juwelen essende Melania Trump

In Mexiko sorgt ein Foto von US- Präsidentengattin Melania Trump auf dem Cover der "Vanity Fair" für Empörung. Inmitten der schwersten diplomatischen Krise zwischen den beiden Nachbarländern seit Jahrzehnten veröffentlichte das Magazin am Freitag die Titelseite seiner mexikanischen Februar- Ausgabe: Die First Lady der USA rollt darauf lächelnd eine silberne Kette wie Spaghetti auf einen Löffel auf.