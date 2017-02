Emotionale Jolie spricht erstmals über Scheidung

Jolie wollte nicht über die Vorfälle reden, die zur Trennung geführt haben, berichtet die APA. "Viele Leute durchleben solche Situationen, meine ganze Familie hat schwere Phasen durchgemacht. Mein Fokus liegt auf meinen, auf unseren Kindern."

Unterdessen versuche sie alles, damit wieder Normalität in das Leben ihrer sechs Kinder einkehrt, so Jolie, die zugibt, dass das nicht immer einfach ist: "Jetzt gibt es gerade den Moment, in dem alle in meinem Zimmer sind: zwei Hunde, zwei Hamster und zwei Kinder. Das ist wundervoll, aber normalerweise wache ich auf und überlege, wer mit dem Hund Gassi geht, wer die Pancakes backt und ob alle ihre Zähne geputzt haben."

Im September hat sich das einstige Hollywood- Traumpaar überraschend nach zwei Jahren Ehe getrennt. Jolie fordert das alleinige Sorgerecht für die drei leiblichen und die drei adoptierten Kinder. Am Wochenende war die Schauspielerin mit ihren Kinder in Kambodscha, um den Film "First They Killed My Father" vorzustellen, bei dem die 41- Jährige Regie führt.

