Emmy Rossum hat geheiratet

Die 30- jährige Schauspielerin war seit August 2015 mit Esmail verlobt. Das Paar trat nun am Sonntag vor den Traualter. Bei der intimen Zeremonie in einer Synagoge in New York City waren auch einige bekannte Gesichter wie Robert Downey Jr., Christian Slater und Hilary Swank unter den Gästen, wie das "People"- Magazin zu berichten weiß.

Emmy Rossum und Sam Esmail Foto: Viennareport

Der 39- jährige Regisseur machte Rossum nach zwei Jahren Beziehung einen Antrag. Sie lernten sich 2014 am Set des romantischen Dramas "Comet" kennen. 2015 erzählte die Schauspielerin im Interview mit "PeopleStyle" bereits einige Details über ihren Verlobungsring: "Ich mag es, dass er alt ist. Ich mag es außerdem, mir vorzustellen, wer ihn vor mir getragen haben könnte und das Leben, das dieser jemand gehabt hat. Ich weiß die Geschichte dahinter nicht, aber der Ring ist aus dem Jahr 1920 aus Paris. Ich finde es toll, die Geschichte von jemanden zu übernehmen und ich hoffe, es wird eine gute werden."

Emmy Rossum bezauberte in einer schlichten weißen Robe von Wes Gordon. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Die Braut trug an ihrem großen Tag ein schulterfreies weißes Kleid, das sie mit einem langen weißen Schleier kombinierte. Das Kleid wurde von Carolina Herrera designt. Ein paar Monate vor ihrer Hochzeit verriet die brünette Schönheit gegenüber "E!", dass sie kein bisschen besorgt sei wegen ihres Hochzeitskleides. Und das, obwohl sie noch keine Anprobe hatte. Sie habe vollstes Vertrauen in die Designerin: "Sie hat es. Es hat keine Eile. Sie schafft es an einem Tag. Ich bin nicht besorgt."