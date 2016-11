Emma Watson versteckt Bücher in Londoner U- Bahn

Watson unterstützte damit die Aktion "Books On The Underground" (Bücher in der U- Bahn), bei der sogenannte "Bücherfeen" ihren Lesestoff für andere an Haltestellen auslegen.

Bereits im Jänner hatte Watson einen virtuellen feministischen Bücherclub, "Our Shared Shelf", ins Leben gerufen - sie schlägt dabei Bücher vor, die die mittlerweile fast 150.000 Mitglieder anschließend diskutieren können. Derzeit steht das Buch "Mom & Me & Mom" der US- amerikanischen Autorin Maya Angelou (1928- 2014) auf ihrer Liste.

Das Buch ist der siebente und letzte Teil einer autobiografischen Reihe und beschreibt Angelous Verhältnis zu ihrer Mutter.