Emma Watson posiert oben ohne für "Vanity Fair"

Bei diesem Foto wird vielen Fans vermutlich warm ums Herz. In der aktuellen Ausgabe des "Vanity Fair" ist Emma Watson nämlich oben ohne zu bewundern. Alles kriegt man dabei allerdings nicht zu sehen. Die besonders intimen Stellen deckt die schöne Schauspielerin nämlich gekonnt mit einem grob gestrickten Cape ab. Sexy ist dieser Schnappschuss aber auf alle Fälle.

Im Interview mit dem Magazin zeigt sich die 26- Jährige, die als Hermine in den "Harry Potter"- Filmen berühmt wurde und bald als Belle in "Die Schöne und das Biest" im Kino zu bewundern sein wird, aber nicht weniger offenherzig und gesteht, dass sie keine Selfies mit ihren Fans machen möchte. Der Grund liegt für Watson auf der Hand: "Für mich geht es darum, die Möglichkeit zu haben, ein Leben zu haben. Wenn jemand ein Foto von mir macht und es postet, haben sie in zwei Sekunden eine Markierung gemacht, wo ich mich auf zehn Meter genau befinde. Sie sehen, was ich anhabe und mit wem ich unterwegs bin. Ich kann diese Tracking- Daten einfach nicht hergeben. Ich sage dann immer: 'Ich bleibe hier sitzen und beantworte jede einzelne deiner 'Harry Potter'- Fragen, aber ich kann einfach kein Bild machen'."

Aber nicht nur ihre Fans halte sie auf Abstand, so Watson weiter. Auch in Interviews wolle sie ihr Privatleben schützen. Deshalb verrate sie auch nicht, wer ihr derzeitiger Freund sei, so die Aktrice weiter. "Ich will konsequent sein. Ich kann nicht über meinen Freund in einem Interview reden und dann von den Leuten erwarten, dass sie keine Paparazzi- Fotos von mir schießen, wenn ich mein Haus verlasse. Man kann halt nicht beides haben." Außerdem würde ihre Beziehung schnell ihre Arbeit beeinflussen, ist sie sich sicher: "Ich habe mitbekommen, dass der Umstand, wen du gerade datest, in Hollywood schnell in deine Filmpromotion eingebunden wird und ein Teil deiner Leistung und des ganzen Zirkusses wird. Ich würde es hassen, wenn jemand, mit dem ich zusammen bin, sich fühlen müsste, als ob er in irgendeiner Weise Teil der Show oder des Schauspiels ist."