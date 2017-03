Emma Thompson: Kritik an Hollywood- Magersucht

"Schauspielerinnen essen einfach nicht." Emma Thompson hat es satt, dass ein großes Problem in Hollywood nicht wirklich ernst genommen wird. In einem schwedischen Fernsehinterview schimpfte die Schauspielerin, dass Magersucht eine Epidemie unter ihren Kolleginnen ist: "Es ist schlichtweg böse, was da vor sich geht und es wird immer schlimmer."