Emily Ratajkowski verteidigt Melania Trump

Das Supermodel und Schauspielerin tweetete wütend über die Bemerkung eines namentlich nicht genannten Reporters der "New York Times": "Saß bei einer Party neben einem Journalisten der NYT letzte Nacht und er sagte: 'Melania ist eine Hure'."

Emily Ratajkowski posiert für "Amore and Sorvete" Foto: Viennareport

Diese Aussage habe sie geschockt, so Ratajkowski weiter: "Egal wie man zur Politik ihres Mannes steht, es ist wichtig, bei so etwas einzuschreiten. Wir dürfen es uns nicht gefallen lassen, als Flittchen hingestellt zu werden. Es ist mir völlig egal, ob sie sich früher nackt ausgezogen hat oder was ihre sexuelle Vergangenheit ist."

Foto: Viennareport

Für die 25- Jaehrige, die für Bernie Sanders Wahlkampf betreiben hatte, geht das niemanden etwas an, berichtet "Enterpress News": "Solch eine Attacke ist ekelhafter, sexistischer Bullshit."

Melania Trump Foto: Viennareport