Emily Ratajkowski rekelt sich halb nackt im Bett

Wieso sieht Gassi gehen eigentlich nicht immer so sexy aus? Das könnte man sich angesichts der neuen Kampagne für DKNY, für welche sich Emily Ratajkowski halb nackt den Weg durch New York bahnt, fragen. Nur in sexy Dessous gekleidet spaziert das Model mitsamt Hund für einen Werbespot durch die Straßen - selbst im Big Apple kein alltäglicher Anblick.