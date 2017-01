Emily Ratajkowski: Nur in Dessous unterwegs

Emily Ratajkowski beweist immer wieder aufs Neue, dass zu viel Kleidung am Körper durchaus überbewertet ist. Auch dieser Tage staunten die New Yorker nicht schlecht, als das Model nur in sexy Dessous gehüllt bei winterlichen Temperaturen den Big Apple unsicher machte.

Doch das Bibbern hatte auch einen guten Grund: Die Britin verzichtete nämlich freilich nicht einfach so auf ihre Winterkleidung, sondern stand für ein heißes Unterwäsche- Shooting vor der Kamera.

Während viele bei diesen Temperaturen wohl Frostbeulen bekommen würden, biss die kurvige Schönheit tapfer die Zähne zusammen und witzelte auf Instagram: "Shooting Mitte Jänner in New York City bei vier Grad Celsius in meiner Unterwäsche. Arbeite hart, lol."