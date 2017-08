Emily Ratajkowski lebt wie auf dem Mistplatz

Emily Ratajkowski ist heiß, das steht außer Frage. Die Modelshönheit, die im Film "Gone Girl" Ben Affleck ganz schön einheizte, ist aber auch extrem chaotisch. In der Show von US- Moderator Jimmy Kimmel gestand die Beauty: "Ich bin nicht niedlich unordentlich, ich bin ein richtig unordentlich. Ich bin keine saubere Person."

Emily Ratajkowski Foto: face to face

1. Sie isst im Bett

Sie esse zum Beispiel im Bett. "Es gab Menschen, die mich beim essen gesehen haben und dann gesagt haben, dass sie allen Respekt vor mir verloren haben. Es ist schon ekelhaft im Bett zu essen", sagt die 26- Jährige.

Emily Ratajkowski im Bett Foto: www.PPS.at

2. Ihr Auto ist ein Mülleimer

Doch es kommt noch schlimmer. Sie zeigt Jimmy Kimmel ein Foto ihres vollgemüllten ehemaligen Autos: "Das ist mein Auto", sagt sie und verrät, was sie beim Saubermachen alles gefunden hat, bevor sie es verkauft hat. "Es war alles drinnen; von Tampons zu einer Marionette. Mein Auto war so schlimm, dass wir, als ich meinen Weihnachtsbaum für 2016 holen wollte, erst die Befestigungen des Baumes von 2015 abmachen mussten."

Emily Ratajkowski vor ihrem Auto Foto: www.PPS.at

3. Ihr Zimmer ist vollgestopft

Später erzählt Ratajkowski von ihrem Vater. "Er war ein guter Vater", lobt sie. Nur ihr chaotisches Zimmer konnte er offenbar nicht ertragen. "Einmal hat er mein Zimmer mit einem echten Rechen ausgemistet", gesteht sie. "Das ist mein Ernst ... ihr denkt ich würde Witze machen, das tue ich aber nicht und dann kam ich nach Hause und alle meine Sachen waren in Mülltüten."

Emily Ratajkowski sagt, sie sei ein Messie. Foto: www.PPS.at

Sogar Jimmy Kimmel ist angewidert und erklärte seinem Publikum: "Meine Damen und Herren, Emily Ratajkowski lebt auf einer Müllkippe!"

Emily Ratajkowski zu Gast bei Jimmy Kimmel. Foto: Zoom.TV

Emily Ratajkowski vor ihrem Auftritt bei Jimmy Kimmel Foto: www.PPS.at