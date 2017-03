Emily Ratajkowski lässt wieder die Hüllen fallen

Und schon wieder ist sie nackt. Emily Ratajkowski ließ am Sonntag in Mexiko die Hüllen fallen und postete ein Bild auf Instagram, auf dem sie komlett nackt im Wasser badet. Mit dem Rücken und Po nach oben, kühlt sie sich in der Hitze Mexikos ab. Unter das Bild schreibt sie "La Sirena" - das spanische Wort für "Meerjungfrau". Wenn man schon in einem Spanisch sprechenden Land Urlaub macht, sollte man das Grundvokabular auch beherrschen.

Noch am selben Tag teilte sie auch ein Foto von sich in einem grünen Bikini, leicht gebräunt und von der Sonne geküsst.

Dass Ratajkowski sich gerne leicht bekleidet zeigt, ist bekannt. Die 25- jährige Schönheit teilt auf Instagram öfter enthüllende sowie auch feministische Fotos. Einen Widerspruch sieht sie darin allerdings nicht. Als schüchtern kann man sie nun wirklich nicht bezeichnen. So schloss sie sich auch letztes Jahr Kim Kardashians Nackt- Selfie- Kampagne an. Vor einem Badezimmerspiegel posierten sie nur in Jeans gekleidet und mit nackten Oberkörper. Zwei schmale, schwarze Balken zensierten ihre Nippel.

Ist aber ein komplett nacktes Foto vielleicht doch zu viel?