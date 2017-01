Emily Ratajkowski lässt ihr Höschen blitzen

Es ist schon fast ein ungeschriebenes Gesetz in Hollywood: Keine Award- Show ohne Höschenblitzer! Bei den diesjährigen Golden Globes war es Emily Ratajkowski, die am roten Teppich bei der After- Show- Party im Beverly Hilton Hotel für ungewollt tiefe Einblicke sorgte.

Emily Ratajkowski ließ bei den Golden Globes tief blicken. Foto: Viennareport

Denn als die 25- jährige Britin beim Posing für die Fotografen ihre Wow- Robe von Reem Acra einen Moment zu viel lüpfte, war es auch schon geschehen - und jeder konnte die freie Sicht auf das Höschen der Beauty genießen.

Emily Ratajkowskis Höschenblitzer Foto: Viennareport

Ob Ratajkowski dieser Mode- Fauxpas wohl peinlich war? Wohl eher nicht! Auf ihrem Instagram- Profil zeigt sich die Schöne, die durch das Video zu Robin Thickes Hit "Blurred Lines" berühmt wurde, gerne mal sehr freizügig. Und im Gegensatz zu so manchem anderen Star hat Emily Ratajkowski wenigstens ein Höschen angehabt ...

Bei Emily Ratajkowskis Robe von Reem Acra wusste man nicht, wo man zuerst hinschauen musste. Foto: AFP