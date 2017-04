Emily Blunt radelt als "Mary Poppins" durch London

Mit dabei ist auch Co- Star Lin- Manuel Miranda, der zusammen mit zwei Kinder- Darstellern am Gepäckträger mitradeln darf.

Blunt tritt als Mary Poppins die Nachfolge von Julie Andrews an, die in dem berühmten Film in den 1960er- Jahren zu sehen war. Die Kinofantasie nach dem berühmten Kinderbuch von P.L. Travers (1899- 1996) holte damals fünf Oscars.

Disney will den neuen Film von Regisseur Rob Marshall ("Into the Woods"), der im London der 1930er- Jahre spielt, zu Weihnachten 2018 ins Kino bringen - voraussichtlich unter dem Titel "Mary Poppins Returns".