Emilia Clarke: Deshalb musste sie beim Dreh leiden

Na, wenn das mal keine Luxusprobleme sind! Im Interview mit dem "Entertainment Weekly" beschwerte sich Emilia Clarke nun, dass sie beim Dreh für die siebte Staffel von "Game of Thrones" besonders "leiden" musste. Warum? Die 30- jährige Schauspielerin, die in der Erfolgsserie die Rolle der Daenerys Targaryen spielt, hatte zum ersten Mal mehr Szenen in der Serie als bisher. Doch das hat nicht nur Vorteile ...