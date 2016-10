Ellie Goulding von Prinz Harry schwanger?

Normalerweise drehen sich alle royalen Babygerüchte um Herzogin Kate und Prinz William. Dieses Mal haben die beiden eine Verschnaufpause, denn Prinz Harry soll es sein, der mit Ellie Goulding für Nachwuchs im Hause Windsor sorgt. Seine angebliche Freundin jedenfalls muss sich gerade jede Menge Babytalk gefallen lassen.

Der 32- jährige Britenprinz Harry und die blonde Ellie Goulding kennen einander schon seit vielen Jahren. Jüngst soll diese Beziehung intensiver geworden sein, ohne dass diese bestätigt wurde. In einer australischen TV- Show versuchte nun eine hartnäckige Interviewerin aus der 29- jährigen Goulding herauszukitzeln, ob sie ein Baby wolle oder möglicherweise bereits schwanger sei. Immerhin singe sie ja den Titelsong "Still Falling For You" zum Film "Bridget Jones's Baby".

Goulding vereinte die Frage und sagte, dass sie kein Baby erwarte, auch nicht in nächster Zeit. Woraufhin die Moderatorin frech nachhakte: "Auch kein Baby von Prinz Harry, richtig?" Was Goulding dann doch eine Sekunde nachdenken ließ, bevor sie angestrengt grinsend zur Decke schaute, sich peinlich berührt Luft zufächelte und erklärte: "Bitte lasst mich nicht rot werden. Ich bin knallrot. Warum hatte ich das Gefühl, dass das zur Sprache kommen würde? Ihr ungezogenen Leute!" Eine Beziehung mit Harry hat sie damit definitiv nicht dementiert ...

Ellie Goulding Foto: Viennareport

Prinz Harry Foto: APA/AFP/RHONA WISE