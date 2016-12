Ein letztes Wiedersehen mit Prinzessin Leia fix!

Kleines Trostpflaster für die Millionen Fans von Prinzessin Leia: Trotz des tragischen Todes von Carrie Fisher wird die US- Schauspielerin im Ende 2017 erscheinenden Film "Star Wars: Episode VIII" noch ein letztes Mal in ihrer Paraderolle auf der Leinwand zu sehen sein. Die Dreharbeiten seien komplett abgeschlossen, bestätigte die "Star Wars"- Schmiede Lucasfilm dem Promi- Portal TMZ am Dienstag.