Ein Badezimmer- Talk mit Ahrens

"Also normalerweise muss ich bei jedem Wien- Aufenthalt unbedingt eine Sachertorte und ein Wienerschnitzle essen - ja ich weiß, dass das sehr touristisch ist, aber es schmeckt mir halt so gut!", erzählt uns Mariella Ahrens (47) auf dem Weg von Wien Schwechat zum XXXLutz in Brunn am Gebirge.