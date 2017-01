Dschungelcamperin ist eine heiße "Mieth- ze"

Zum bereits elften Mal werden ab Freitag im RTL- Dschungelcamp mehr oder weniger prominente Menschen um den Titel Dschungelkönig oder Dschungelkönigin kämpfen.

Nicole Mieth ist einer von ihnen. Einen ersten Vorabcoup hat sich das Starlet bereits gesichert: Sie ziert oben ohne, nur mit einem Palmenblatt bedeckt, die jüngste Ausgabe des "Playboy". Im Heft zeigt sie sich völlig hüllenlos.

Damit ist aber auch schon wieder Schluss mit dem Ausziehen. Im Dschungel will sich die "Mieth- ze" bedeckt halten: "Ich werde mich im Dschungel nicht nackt zeigen, sondern mindestens einen Bikini tragen. Das Fotoshooting ist ja etwas ganz anderes. Das sind künstlerische Posen", erklärte sie der "Bild".

Nacktversprechen hingegen abgegeben haben Kader Loth (44) und Sarah Joelle Jahnel (27). Letzere übt bereits fleißig und hat unter der strengen Anleitung von Nacktschnecke Micaela Schäfer bereits textilarm am Hotelbalkon posiert.

Außerdem bringt Jahnel im Fitnessstudio derzeit noch in letzter Minute ihre Kurven in Form. In schlüpfrigen Dessous, versteht sich.