Dschungelcamp: Terenzi und Jahnel turteln bereits!

Die Dschungelcamp- Kandidaten 2017 haben sich an einem Strand in Australien das erste Mal getroffen, bevor Ranger Junior die Promis zum Helikopter gebracht hat, um sie in den Dschungel zu bringen.

Loth, Jahnel, Honey, Mieth, Lohfink, Terenzi, Majowski, Häßler, Wess, Rackwitz, Menke, Büchner Foto: RTL

Zwei, die sich dabei offensichtlich auf Anhieb verstanden, waren Frauenschwarm Marc Terenzi und "Adam sucht Eva"- Nackedei Sarah Joelle Jahnel. Die beiden sind einander offensichtlich zugetan und plauderten am Liegestuhl und an der Bar. Der Sänger überreichte der kecken besten Freundin von Micaela Schäfer sogar Blumen.

Marc Terenzi im Gespräch mit Sarah Joelle Jahnel Foto: RTL

Funkt es da? Das erste Kennenlernen von Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel. Foto: RTL

Bedenken, dass der Ex- Boyband- Sänger im Dschungel auf Tuchfühlung gehen könnte, plagen Myriel Brechtel. Sie hat Sohn Brady Ocean mit ihm und streitet wegen der Unterhaltszahlungen. Laut "OK!" gibt sie Terenzi nur einen dringlichen Ratschlag mit auf den Weg in den Dschungel: "Verhüte! Und übernimm' Verantwortung, wenn du es nicht tust."

Gina-Lisa Lohnfink begrüßt ihren Ex Marc Terenzi Foto: RTL

Das Pikante: Seine Mitstreiterin Gina- Lisa war mit dem Stripper im Jahr 2009 zusammen, nun ziehen beide ins Camp. Lohfink hat ihrem Ex bereits gedroht: "Wenn er mich zu sehr ärgert und blöd zu mir ist, dann muss ich schon mal allen erzählen, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Dann denken alle echt ganz schön böse über ihn." Das kann ja was werden ...

Die 12 Camper und Ranger Junior Foto: RTL

Tag 1: In ihren Dschungeloutfits starten die 12 Promis in ihr Abenteuer. Foto: RTL

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de