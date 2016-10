Droht Kim Kardashians Reality- Show jetzt das Aus?

The Show Must Go On? Nicht für den Kardashian- Clan. Nach dem traumatischen Raubüberfall auf Kim in Paris wurden die Dreharbeiten ihrer Reality- Serie auf unbestimmte Zeit gestoppt. Die 35- Jährige soll sogar überlegen, ob sie ihren Job vor der Kamera noch weiter machen kann. Droht "Keeping Up With The Kardashians" jetzt das Aus?