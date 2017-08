Drew Barrymore zeigt ihr ungeschminktes Gesicht

Man kennt das jetzt schon lange: Stars, Sternchen und Beauty- Blogger posten in sozialen Medien Fotos von sich, auf denen sie angeblich kein Make- up tragen und trotzdem einfach nur fantastisch aussehen, weil sie Filter drüberlegen oder in Wahrheit doch ein wenig nachgeholfen haben.

"Wie konnte ich es so weit kommen lassen"

Drew Barrymore hingegen sieht der Wahrheit ins Gesicht und teilt diese auch ohne Scham mit ihren Fans.

Am Montag stellte die zweifache Mutter nach einem langen Arbeitstag an ihrer Serie "Santa Clarita Diet" ein Selfie von sich online, auf dem sie müde aussieht, ihre Stirn ist gerunzelt, die Augenbrauen sind buschig und ihre Haut ist fleckig und uneben. Dazu schrieb sie den Kommentar: "Oh mein Gott, wie konnte ich es so weit kommen lassen."

Die Fans des Serienstars sind jedenfalls entzückt von dem Post. Einerseits, weil die Serie fortgesetzt wird, andererseits, weil sie Drew lieben, wie sie ist. "Du bist eine Inspiration", findet ein Follower. Ein anderer macht ihr das nette Kompliment: "Du bist schön!" Und wir danken Drew ebenfalls für so viel Ehrlichkeit!