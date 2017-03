Dreifach- Mami Megan Fox superheiß in sexy Dessous

Erst im August des letzten Jahres hat Megan Fox ihr drittes Kind, Söhnchen Journey River, zur Welt gebracht. Der Babyspeck ist längst schon wieder weg, davon kann man sich jetzt eindrucksvoll in der neuen Dessous- Kampagne der US- Marke Frederick's of Hollywood überzeugen. Darin rekelt sich die sexy Dreifach- Mami - mit Schauspieler Brian Austin Green hat die 30- Jährige noch die Söhne Noah Shannon und Bodhi Ransom - in knapper Wäsche und mit sexy Strumpfhaltern vor der Kamera von Starfotografin Ellen von Unwerth.

Bricht ihr Nackt- Verbot

Dabei hatten Fans schon Angst, so aufreizend würden sie ihr Idol nie wieder sehen. Nach der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2012 beteuerte Fox nämlich, sie wolle sich nie wieder halb nackt in Filmen oder für Modeshootings zeigen. "Wenn man ein Baby bekommt, ändert das deine Perspektive, was übermäßige Sexualität angeht", so die "Teenage Mutant Ninja Turtles"- Darstellerin damals im Interview mit dem "Mirror". Für ihren Nachwuchs wolle sie sich fortan züchtig zeigen, erklärte Fox zudem. Sie wolle ja nicht, dass sich ihre Kinder einmal für Fotos schämen müssen, auf denen sie im Bikini zu sehen sei.

Ihre Bedenken hat Fox für dieses Shooting jedoch über den Haufen geworfen. Der Grund: Im letzten Herbst hat die Schauspielerin mit dem Label einen Vertrag abgeschlossen. Seitdem ist sie nicht nur dessen Markenbotschafterin, sondern auch Geschäftspartner und Kreativchef. "Ich war in den letzten Jahren zurückhaltend bei der Arbeit mit Marken, weil da meistens eine Menge an Firmenpolitik dahintersteckt und es eine große Sache ist, wenn man seinen Namen oder ein Foto für irgendetwas hergibt. Aber indem man mir einen Anteil an der Firma angeboten hat und mich in der kreativen Arbeit einbindet, habe ich die Möglichkeit, mein Herzblut in das hineinzustecken, was ich bewerbe."