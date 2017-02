Drake und Jennifer Lopez: Schon wieder alles aus!

Vielleicht gibt es für die sexy Latina und den Rihanna- Ex aber noch eine zweite Chance. Freunde des Paares erzählten "Us Weekly", dass die zwei es vielleicht noch einmal probieren wollen, wenn Drake seine Europa- Tour nächsten Monat beendet und nach Los Angeles zurückkehrt.

Jennifer Lopez Foto: Viennareport

Ein weiterer Bekannter erklärte gegenüber "EOnline", dass das Paar "ein wenig Zeit getrennt verbringt, nicht, weil sie nicht zusammen sein wollen, sondern weil ihre Terminpläne einfach verrückt sind". Er verriet weiter: "J.Lo und Drake reden noch, die Leute sollten also wissen, dass sie nicht sauer aufeinander sind oder irgendwas passiert ist. Es geht einfach ums Timing. Sie haben die Sache abgekühlt und es geht nicht mehr so schnell wie am Anfang. Vielleicht essen morgen gemeinsam zu Abend - oder nächsten Monat. Sie sind im Leben des anderen, aber sie machen ihr eigenes Ding."

Jennifer Lopez Foto: instagram.com/jlo

Die Nachricht kommt, nachdem Freunde der Sängerin erst kürzlich bestätigten, wie glücklich die Diva mit ihrem neuen Beau ist. Damals sagte ein Insider gegenüber "Entertainment Tonight": "Sie ist völlig verrückt nach Drake. Es ist alles noch ganz frisch, aber sie mag ihn wirklich gerne. Sie ist richtig verknallt in ihn." Doch die Latina und der 30- jährige Sänger verstehen sich nicht nur privat bestens. Sie sollen laut "Bang Showbiz" außerdem an gemeinsamer Musik arbeiten. Über ihr Projekt mit Drake sagte die Latina schlicht: "Er hat mich einfach gefragt, ob ich einen Song mit ihm machen möchte. Und das machen wir jetzt gerade. Wir werden sehen, ob es auf seinem nächsten Album erscheint."