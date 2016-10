Drahtzieher rudert zurück: "Das war es nicht wert"

Sophia Thomalla (26) und ihr umstrittener Tweet "Kleine Titten sind wie Flüchtlinge: Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht" war DER deutsche Promi- Aufreger am Wochenende. Ein gewaltiger Shitstorm im Internet war die Folge. Die Schauspielerin sagte zwar bald, dass ihr Tweet keinesfalls ernst gemeint, sondern nur ein Experiment war, dennoch verspielte sie bei vielen ihrer Kollegen Sympathiepunkte. Am Sonntag ruderte auch "Dschungelcamp"- Autor Micky Beisenherz, der die Idee für den Tweet hatte, zurück: "Wir haben ein Monster erschaffen. Das war es nicht wert."