Donald Trump "geköpft": CNN- Moderatorin gefeuert

Ein Foto, das in den USA hohe Wellen schlug: Kathy Griffin posiert für ein Foto dem blutüberströmten, abgeschnittenen Kopf von Donald Trump.

Die CNN- Moderatorin und Komikerin erntete daraufhin nicht nur einen mächtigen Shitstorm im Netz, sondern wurde auch von dem US- Präsidenten selbst harsch kritisiert. "Kathy Griffin sollte sich schämen. Meinen Kindern macht das schwer zu schaffen, vor allem meinem elfjährigen Sohn Barron. Einfach nur krank!", twitterte Trump am Mittwoch.

Ein Scherz mit Folgen, denn jetzt verlor Griffin sogar ihren Job beim TV. CNN teilte laut "Hollywood Reporter" mit, dass man künftig nicht mehr mit der 56- Jährigen zusammenarbeiten wolle. "Wir fanden das, was Griffin getan hat, widerwärtig und beleidigend", hieß es demnach in dem Statement.

Kathy Griffin Foto: 2017 Invision

"Ekelhaft, aber nicht überraschend"

Das Foto hatte der bekannte Fotograf Tyler Shields geschossen. Mit harscher Kritik reagierte unter anderem die Tochter des früheren US- Präsidenten Bill Clinton: "Es ist niemals lustig, darüber Witze zu machen, einen Präsidenten zu töten", schrieb sie auf Twitter. Trumps Sohn Donald Jr. schrieb auf Instagram: "Ekelhaft, aber nicht überraschend. Das ist die Linke von heute."

Zuerst hatte Griffin die fragwürdige Aktion noch als Satire verteidigt, ruderte aber nach der Welle des Protests schnell zurück und entschuldigte sich in einem auf Twitter veröffentlichten Video: "Ich bin viel zu weit gegangen. Das Bild ist zu verstörend. Ich verstehe, dass es Menschen verletzt hat. Es war nicht lustig. Ich habe einen Fehler gemacht."

Griffin, die auch als Stand- Up- Comedian arbeitet, ist in den USA bekannt, da sie seit 2001 die bei CNN übertragene Silvestershow am Times Square in New York City moderiert. Sie wurde mit zwei Emmys ausgezeichnet. Kurze Auftritte hatte sie unter anderem in dem Film "Pulp Fiction" sowie in den Serien "Akte X" und "Der Prinz von Bel- Air".