"Doktor Sex": Der Eingriff dauerte nur 45 Sekunden

Eine "Privatuntersuchung" von "Chefarzt" Oliver Pocher bei der Eröffnung der Kö Mens Klinik am Wochenende in Düsseldorf sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Jetzt meldet sich der Comedian und ORF- "Große Chance"- Juror selbst zu seinem angeblichen Schäferstündchen in einem Patientenzimmer zu Wort.