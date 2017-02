DJ Ötzi: Zurück zu den eigenen Wurzeln

"Ich wollte zurück zu meinen Wurzeln, wollte die Fans noch mehr spüren, was sonst bei meinen größeren Konzerten schlicht unmöglich ist", erzählt der "Anton aus Tirol" im "Krone"- Gespräch. Doch damit nicht genug. Jetzt folgen noch weitere drei Konzerte oben auf den Bergen (am 16. 2. in Tux, am 19. 2. auf der Lisa Alm in Flachau und am 23. 2. auf der Oberforsthofalm in St. Johann).

DJ Ötzi bei seiner "Gipfeltour" Foto: Georg Krewenka

Einzigartig ist es jedenfalls. Und der Erfolg beim Start trotz Schneefalls und Schlechtwetters gibt Ötzi und Gefolgschaft recht. "Wir haben klein angefangen, denken aber groß", frohlockt der Entertainer, in seiner bescheidenen Art, dann zum Schluss.

Wie er das meint? "Möglich, dass wir 2018 noch ein Schäuferl drauflegen." Gerry, das wird ein Hit!

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung