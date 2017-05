DJ Ötzi (be)findet sich auf dem Jakobsweg

Kurz vor Christi Himmelfahrt ist es dann also wirklich passiert: Publikumsliebling DJ Ötzi machte sich auf den Jakobsweg. Für den Marsch nach Santiago de Compostela im spanischen Galicien hat sich der Wahl- Salzburger gut drei Wochen Zeit gegeben. In dieser Zeit will der Anton aus Tirol wieder den Gerhard Friedle in sich finden. Ein toller Plan!