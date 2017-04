Disney- Star Bella Thorne war selbstmordgefährdet

"Ich hatte wirklich dunkle Gedanken. Als ich jünger war, dachte ich daran, mich umzubringen", gestand die 19- Jährige jetzt im Interview mit "Harper's Bazaar". "Wenn du wütend auf dich selbst bist und darauf, welchen Verlauf dein Leben genommen hat, denkt man an solche Dinge."

Thorne versuchte, Wut zu kompensieren

Scheinbar versuchte Bella Thorne diese Wut durch andere Dinge zu kompensieren. Immer wieder sorgte sie durch ihre Flirts mit Hollywoodstars für Aufsehen. Aktuell wird ihr eine Beziehung mit Chandler Parsons, dem Ex von Supermodel Toni Garrn nachgesagt.

Gleichzeitig sorgen Fotos der schönen Rothaarigen auf Instagram für Bedenken bei den Fans. Darauf wirkt die Schauspielerin erschreckend dünn. Sie selbst erklärte jedoch, dass die dunklen Gedanken der Vergangenheit angehörten und sie nun nach vorne blickt. Deshalb möchte sie auch anderen helfen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. "Alle Teenager machen irgendwann schwierige Zeiten durch und keiner spricht mit dem anderen darüber. Also wenn nur eine Person den ersten Schritt macht und ihnen die Hand reicht, folgen die anderen dann. Die Menschen sollen wissen, dass es okay ist, darüber zu sprechen", erklärte Bella Thorne ermutigend. Deshalb verbreitet sie auf ihren Social- Media- Kanälen immer wieder aufmunternde Botschaften für ihre Fans und all jene, die sich momentan in einer schwierigen Lebenslage befinden.