Dieser Strandbesuch verleiht den Engeln Flügel

In der prallen Sonne von Miami müssen die Victoria's- Secret- Engerl ohne jegliche Schutzkleidung einen Knochenjob für ihren Arbeitgeber verrichten. Ledglich in den viel zu kurzen Arbeitspausen spenden einige verwahrloste Palmen Schatten. Also wir würden nicht tauschen wollen ...

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung