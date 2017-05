Diese zehn Länder haben es ins Finale geschafft!

Für Nathan Trent heißt es bis zum zweiten Semifinale am Donnerstag noch zittern, die ersten zehn potenziellen Konkurrenten von Österreichs Song- Contest- Hoffnung haben sich am Dienstagabend bereits fürs große Finale, das am Samstag in Kiew steigen wird, qualifiziert. Neben den "Big Five" Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich sowie Vorjahressieger Ukraine dürfen sich schon Moldawien, Aserbaidschan, Griechenland, Schweden, Portugal, Polen, Armenien, Australien, Zypern und Belgien Hoffnung auf den Sieg machen.