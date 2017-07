Diese superheißen Kurven sind bereits 53 Jahre alt

Kaum zu glauben, aber diese sexy Kurven sind bereits 53 Jahre alt! Im knappen Stringtanga posierte jetzt Yolanda Hadid bei ihrem Besuch am Bodensee und versetzte ihre Fans in helle Begeisterung. Und eines wird bei dieser knackigen Kehrseite klar: Ihre guten Gene hat die "The Real Housewives of Beverly Hills"- Darstellerin eindeutig an ihre Töchter Bella und Gigi vererbt!